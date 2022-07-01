Телеканал из Дании нашел сторонников России на территории НАТО

Датский телеканал tv2.dk рассказал о том, как живут этнические русские в эстонской Нарве, и узнал, как они относятся к проходящей на Украине специальной операции.

«Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», — рассказывает телеканал.

Помимо этого, многие жители Нарвы рассказали, что не разделяют точку зрения западных стран в отношении Москвы.

«Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», — поделился с телеканалом своей точкой зрения местный житель Анатолий.

Кроме того, мужчина добавил, что при гипотетическом конфликте России и Эстонии он точно поддержит сторону РФ.

Жители города пожаловались на дискриминацию русских в Эстонии по этническому признаку. Людмила Толомпойко, пенсионерка из Нарвы, рассказала, что детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, а этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. Женщина также призвала эстонское правительство «быть благоразумнее и дипломатичнее» с Россией.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».