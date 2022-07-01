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В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов

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Фото: Луганский Информационный Центр/lug-info.com/Марина Сулименко
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В Луганске 1 июля открылся пункт выдачи паспортов РФ. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

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«Сегодня благодаря слаженной работе МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства», — приводит информцентр слова заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева.

По информации Параскеева, в республике планируется в ближайшее время организовать еще несколько подобных пунктов.

Ранее граждане ЛНР могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ, сейчас, согласно указу президента РФ Владимира Путина, у них появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

Глава ЛНР Леонид Пасечник еще 12 июня сообщил, что более 284 тыс. жителей республики получили гражданство Российской Федерации.

27 июня в МВД России заявили, что граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без проведения экзаменов. В ведомстве уточнили, что особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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