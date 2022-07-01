Синоптик рассказала о погоде в Петербурге в июле

В июле в Санкт-Петербурге прогнозируется смена характера атмосферных процессов, поля повышенного давления и циклонов будут сменять друг друга. Это значит, что и погода будет неоднократно меняться. Об этом в пятницу, 1 июля, в беседе с 78.ru рассказала ведущий синоптик группы специализированного гидрометеорологического обеспечения петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

По ее словам, зной и дефицит осадков будут чередоваться с облачной дождливой погодой.

«Месячная сумма осадков ожидается близкой к климатической норме, однако в отдельных районах города может даже превысить норму из-за интенсивных ливней, которые носят локальный характер. Такое распределение осадков типично для летних месяцев», — рассказала специалист.

При этом, по прогнозу, первая декада месяца будет жаркой. Днем воздух будет прогреваться от 25 до 30 градусов. Только в отдельные дни температура будет на 2–4 градуса прохладнее. Ночью ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

Вторая и третья декады июля станут прохладнее — от 20 до 25 градусов в дневные часы. При этом в отдельные дни воздух всё же будет прогреваться до 26–29 градусов.

Синоптик также напомнила, что самая высокая июльская температура была зафиксирована в Петербурге 28 июля 2010 года и составила +35,3 градуса. 21 июля 1968 года был самым холодным днем. Тогда столбики термометров показали +4,9 градуса.