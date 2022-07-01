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Москвичам пообещали «комфортную» жару на выходных 2 и 3 июля

Синоптик Позднякова пообещала москвичам жаркую, но комфортную погоду на выходных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в Москве и области будет жаркой с температурой до +32 градусов, однако северо-западный ветер создаст комфортные условия для жителей и гостей региона. Об этом 1 июля «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«В выходные дни московский регион попадет под влияние области повышенного давления, ночь с пятницы на субботу будет еще прохладной, где-то
+11... +13, градусов, по области — до +10 градусов. Но днем в субботу будет жарко, стрелки термометров достигнут +27... +29 градусов. Однако плотный северо-западный ветер будет создавать весьма комфортные условия для жителей Москвы», — отметила она.

По словам специалиста, в воскресенье ночью станет теплее, около +19 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +32 градусов.

«Сохранится северо-западный ветер, что сделает отдых на природе очень комфортным и жара не будет ощущаться так сильно, как в городе», — добавила Позднякова.

30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» предупредил о жарком начале июля в Москве и Санкт-Петербурге с превышением климатической нормы на 4–6 градусов. При этом он отметил, что в ряде регионов температура, напротив, прогнозируется ниже нормы. Так, прохладная погода в начале июля ожидает жителей Урала, Приволжского федерального округа, Омской области.

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