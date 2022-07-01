Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Мир
Власти Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электричества
Армия
Военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
ВСУ обстреляли Ровеньки из американской РСЗО HIMARS
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Общество
Авиакомпании попросили Минтранс разрешить им вернуть самолеты за рубеж
Спорт
Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Происшествия
Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
Мир
Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа
Сюжет:

Путин подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в собственность России имущества компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Документ опубликован 30 июня на официальном портале правовой информации.

Прокачать закачку: Россия усилит цифровизацию нефтегаза
Как будут развивать передовые технологии в РФ в условиях ограничений

Права и обязанности компании отойдут ООО, которое создаст правительство России, при этом работа организации будет проводиться на основе соглашения. Правительство не будет учредителем общества.

Как уточняется в указе, ООО создается в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и поддерживающих их иностранных государств и международных организаций.

Местом разрешения споров по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-2» определен арбитражный суд Москвы. Все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» должны быть переведены в структуру нового оператора, а иностранные акционеры нынешнего оператора «Сахалин-2» смогут получить средства от продажи его доли через спецсчет за вычетом нанесенного ущерба.

7 июня Япония заявила о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию.

Акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% акций плюс одна акция), британский концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), японские группа компаний Mitsui (12,5% акций) и группа компаний Mitsubishi (10% акций).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022