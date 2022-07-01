Путин подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность России

Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в собственность России имущества компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Документ опубликован 30 июня на официальном портале правовой информации.

Права и обязанности компании отойдут ООО, которое создаст правительство России, при этом работа организации будет проводиться на основе соглашения. Правительство не будет учредителем общества.

Как уточняется в указе, ООО создается в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и поддерживающих их иностранных государств и международных организаций.

Местом разрешения споров по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-2» определен арбитражный суд Москвы. Все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» должны быть переведены в структуру нового оператора, а иностранные акционеры нынешнего оператора «Сахалин-2» смогут получить средства от продажи его доли через спецсчет за вычетом нанесенного ущерба.

7 июня Япония заявила о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию.

Акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% акций плюс одна акция), британский концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), японские группа компаний Mitsui (12,5% акций) и группа компаний Mitsubishi (10% акций).