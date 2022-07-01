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Вокалист рок-группы Poison Брет Майклс госпитализирован в Нэшвилле

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Igor Vidyashev
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Вокалиста рок-группы Poison Брета Майклса госпитализировали 30 июня в Нэшвилле во время гастролей. Об этом сообщает People.

Коллектив должен был выступить в рамках Stadium Tour с британцами Def Leppard и американцами Mötley Crüe и Joan Jett and the Blackhearts. Однако после новости о том, что певец попал в больницу, его коллеги вышли на сцену и сообщили публике о том, что не смогут выступить.

Причины госпитализации музыканта в настоящее время неизвестны.

Берт Майклс — американский певец, музыкант, актер, наиболее известен как фронтмен рок-группы Poison. В возрасте шести лет у него диагностировали диабет первого типа. В 2011 году Майклс перенес операцию после микроинсульта и кровоизлияния в мозг.

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