В России установлен новый ценовой рекорд на рынке недвижимости вне границ Москвы

В России установлен новый ценовой рекорд на рынке недвижимости – 6,5 млн. рублей за кв. метр вне границ Москвы и Санкт-Петербурга. Самый дорогой жилой объект продается в Сочи, заявила заместитель генерального директора проекта MANTERA Seaview residence Елена Кабешева на форуме «Основные тренды развития рынка курортной недвижимости в России».

За год в России цена самого дорогого предложения на недвижимость за пределами Москвы и Санкт-Петербурга выросла в 3 раза.

Новый ценовой рекорд в 2022 году установил пентхаус площадью 228,7 кв. м, расположенный в Сочи. Пентхаус с панорамной террасой строится в проекте deluxe-класса, расположенном на федеральной территории «Сириус». Общая стоимость этого лота - 1,3 млрд рублей.

Год назад стоимость недвижимости в этом курортном проекте составляла 2,5 млн рублей за квадратный метр.