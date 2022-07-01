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Киссинджер обозначил три возможных исхода специальной военной операции на Украине

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три возможных решения конфликта на Украине, допустив, что Киев планирует отбросить войска РФ к границам, которые были до начала спецоперации. Об этом 99-летний дипломат заявил в интервью журналу The Spectator.

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По его мнению, все варианты пока открыты к реализации, и так или иначе связаны с НАТО. Первым вариантом он назвал то, что Россия останется на позициях, на которых находится в настоящее время. Тогда это станет победой Москвы и снижением роли альянса в Европе.

«Если останется там, это будет победа, несмотря на все неудачи, которые они потерпели вначале», — сказал он.

Вторым вариантом он назвал попытки Киева вытеснить Россию со всех территорий, включая Крым. Тогда, по мнению Киссинджера, возможен военный конфликт Москвы и НАТО.

В-третьих, Украина может попытаться выбить российские войска на «стартовые позиции». Украинский президент Владимир Зеленский, по мнению дипломата, выберет третий вариант. В этом случае он допустил теснейшее взаимодействие Киева с НАТО и возможное вхождение Украины в альянс.

11 июня Киссинджер призвал Запад не отодвигать национальные интересы России на второй план при обсуждении украинского конфликта. По его словам, конфликт с РФ, имеющей большое влияние на Востоке, не выгоден никому.

23 мая дипломат призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации.

Высказывания Киссинджера прозвучали на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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