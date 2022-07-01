Военкор «Известий» показал танковый налет на позиции ВСУ

Войска России, Луганской и Донецкой народных республик совершили танковый налет на позиции украинских националистов под селом Новолуганское в ДНР. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин снял происходящее на GoPro.

Камера была установлена на башне танка. На кадрах видно, как машина совершает выстрелы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего они начинают дымиться.

Ранее, 30 июня, Трушнин показал удары «танковой карусели» ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР.

В тот же день Минобороны России рассказало, что военнослужащим РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса удается под минометным огнем спасать раненых сослуживцев, на разбитых вражескими ударами танках обращать в бегство превосходящие силы противника, изобретательными маневрами пробираться в тыл к радикалам и освобождать захваченные ими поселки.

По информации оборонного ведомства на 30 июня, за всё время специальной операции ликвидированы: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотников, 698 машин реактивной системы залпового огня, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, а также 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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