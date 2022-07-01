«Ъ»: российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за рубеж

Два российских авиаперевозчика обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. Об этом 1 июля сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, S7 намерена вернуть два не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo хочет эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad.

С соответствующими заявлениями авиакомпании обратились в министерство в апреле и мае. Ответа авиаперевозчики до сих пор не получили.

Как рассказал источник, AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, находящихся в Шереметьево. Еще один Boeing с февраля остается в Шардже, другой — в аэропорту Марана (США). В мае издание сообщало о начале переговоров с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise (ОАЭ) о возврате самолетов для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста самолетов из-за санкций Евросоюза.

Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний из десятков иностранных государств.