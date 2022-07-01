Роспотребнадзор с 1 июля снял все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

На фоне снижения интенсивности распространения коронавируса в России Роспотребнадзор снял действие ранее введенных из-за пандемии ограничений. Об этом 1 июля говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии», — отметили специалисты.

По их мнению, летний подъем распространения инфекции, вызванный штаммом «Омикрон», маловероятен.

С 1 июля отменяется в том числе масочный режим, запрет на работу заведений общепита ночью.

«При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — предупредили в Роспотребнадзоре.

28 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал в ходе брифинга в Женеве, что уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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