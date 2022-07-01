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Путин подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность России

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Президент России Владимир Путин издал указ о переходе в собственность России имущества компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»). Документ 30 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Права и обязанности компании отойдут ООО, которое создаст правительство России.

«Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Правительство РФ не является учредителем (участником) общества», — сказано в документе.

ООО создается связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и поддерживающих их иностранных государств и международных организаций, говорится в указе.

«Сахалин Энерджи» будет передана в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». Угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли после нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2», говорится в указе российского лидера.

Споры по разделу продукции по «Сахалину-2» будет решать арбитражный суд Москвы. Все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» должны быть переведены в структуру нового оператора. Иностранные акционеры нынешнего оператора смогут получить средства от продажи его доли через спецсчет за вычетом нанесенного ущерба.

1 июля заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил об изучении Токио указа Путина. Япония импортирует СПГ из-за рубежа для стабильных поставок электроэнергии и газа, закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

7 июня Япония заявила о желании сохранить участие национальных компаний в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В мае финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла.

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