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Диетолог назвала замедляющие метаболизм продукты

Диетолог Московиц: сахар, газировка и мучные изделия замедляют метаболизм и приводят к ожирению
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Диетолог Лиза Московиц назвала продукты, которые замедляют метаболизм и приводят к ожирению. Об этом сообщает портал ETNT.

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По ее словам, к вредной пище следует отнести сахар, мюсли, белый рис, сладости, фастфуд, макароны и мучные изделия. К ним же относятся сладкие газированные напитки.

Диетолог пояснила, что такие продукты быстро перевариваются и превращаются в глюкозу. Они дают быстрый прилив сил, однако вскоре вновь появляется чувство голода и вялость. В результате человек начинает больше есть и набирает лишний вес.

Для того чтобы улучшить метаболизм, специалист посоветовала выбирать цельнозерновые и белковые продукты, бобы, клетчатку, а также есть больше овощей и фруктов.

Ранее, в июне, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о вреде для фигуры некоторых популярных летних напитков. Среди них она выделила газировку, квас и молочные коктейли, которыми чаще всего утоляют жажду. Это напитки с достаточно высоким количеством калорий и простых углеводов. Они не приносят чувства сытости и приводят к еще большему потреблению калорий. При этом, свежевыжатые соки также способствуют набору веса.

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