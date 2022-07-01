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В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время

Глава МИД Финляндии: необходимости в размещении сил НАТО в ближайшее время нет
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не видит необходимости размещать у себя контингент НАТО в ближайшее время. Его слова приводит телеканал Al Jazeera 1 июля в своем эфире.

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«В настоящее время нет необходимости в том, чтобы принимать на своей территории силы НАТО», — указал министр, подчеркнув, что Хельсинки поддерживает планы альянса по обеспечению коллективной безопасности.

Хаависто сообщил, что, несмотря на то, что на российско-финляндской границе на данный момент безопасно, страна хочет быть готова к любым чрезвычайным ситуациям.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

В МИД России критически отреагировали на вступление Финляндии и Швеции в альянс, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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