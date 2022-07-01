Киссинджер обозначил три возможных исхода конфликта на Украине

Решить ситуацию на Украине можно тремя способами. В зависимости от них роль НАТО в Европе может укрепиться или ослабнуть, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря», — отметил 99-летний дипломат.

По его мнению, это станет победой России, а роль НАТО в Европе снизится.

Вторым путем решения конфликта он назвал попытки Киева вытеснить РФ с территории Крыма. В этом случае встанет вопрос о военном конфликте с Россией.

Третий путь заключается в политике Киева, добавил Киссинджер.

«Он заключается в том, что, если Россию смогут удержать от каких-либо военных завоеваний и если линия фронта вернется к прежнему состоянию, до <спецоперации>, нынешняя «агрессия» будет явно побеждена. Украина будет восстановлена в том виде, в каком она была», — отметил он.

Как добавил дипломат, Украина будет перевооружена НАТО и будет тесно связана с альянсом. Он допустил и вхождение страны в организацию.

24 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России в Донбассе. Фактически Киссинджер призвал Киев к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что Запад ждут фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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