Власти Японии изучат влияние указа Путина о «Сахалине-2»

Власти Японии изучают указ президента России Владимира Путина о передаче в собственность Российской Федерации имущества компании «Сахалин Энерджи» — оператора проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Об этом 1 июля заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.

По его словам, Токио в настоящее время не может ответить на все вопросы по решению российского лидера.

«Мы тщательно изучаем намерения и прошлые действия российской стороны», — сказал политик в эфире телеканала NHK.

Он добавил, что учет интересов Японии и влияние указа Путина на импорт СПГ в страну находятся под пристальным вниманием.

Япония импортирует СПГ из-за рубежа для стабильных поставок электроэнергии и газа, закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

Как следует из указа президента России, подписанного 30 июня, российское правительство создаст общество с ограниченной ответственность, которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»). Указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере принимается в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

В мае финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла. Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку Shell и British Petroleum отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт этого ресурса из РФ.