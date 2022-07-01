Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Спорт
Опубликована инструкция по оформлению Fan ID на сезон РПЛ 22/23
Армия
Военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР
Экономика
Банки начали оценивать клиентов по принципу «светофора»
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Экономика
Цены на ПК в РФ снизились до уровня начала года
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Общество
Вильфанд рассказал о холодном начале июля в ряде регионов России
Мир
Впервые за восемь лет из Херсона в Крым отправился прямой автобусный рейс
Мир
CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву
Мир
В Турции усмотрели угрозу Калининграду в расширении НАТО на восток

Власти Японии изучат влияние указа Путина о «Сахалине-2»

Замгенсека правительства Кихара: Япония изучает влияние указа Путина о «Сахалине-2»
0
Фото: ТАСС/Александр Семенов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Японии изучают указ президента России Владимира Путина о передаче в собственность Российской Федерации имущества компании «Сахалин Энерджи» — оператора проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Об этом 1 июля заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.

Прокачать закачку: Россия усилит цифровизацию нефтегаза
Как будут развивать передовые технологии в РФ в условиях ограничений

По его словам, Токио в настоящее время не может ответить на все вопросы по решению российского лидера.

«Мы тщательно изучаем намерения и прошлые действия российской стороны», — сказал политик в эфире телеканала NHK.

Он добавил, что учет интересов Японии и влияние указа Путина на импорт СПГ в страну находятся под пристальным вниманием.

Япония импортирует СПГ из-за рубежа для стабильных поставок электроэнергии и газа, закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

Как следует из указа президента России, подписанного 30 июня, российское правительство создаст общество с ограниченной ответственность, которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»). Указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере принимается в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

В мае финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла. Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку Shell и British Petroleum отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт этого ресурса из РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022