В Киеве назвали поставки вооружения условием бесперебойных поставок зерна. Об этом 20 июня сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинского депутата Рустема Умерова.

По словам Умерова, Украина готовится к переговорам в Стамбуле, где планируется обсудить способ прекращения блокады черноморского порта Одесса, чтобы затем была возможность отгрузить зерно.

«Он сказал, что эффективной гарантией безопасности будет только поставка мощных военно-морских вооружений», — отмечает издание.

Депутат уточнил, что в случае открытия портов для РФ откроется северо-западная часть Черного моря.

Ранее, 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию. Кроме того, российский лидер рассказал, что Украина располагает всего 2% от общемировых запасов зерна.

Днем ранее, 29 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Москва заявила, что вывоз зерна с Украины невозможен из-за того, что акватории черноморских портов заминированы Киевом.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В то же время западные страны продолжают поставлять вооружение Киеву на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи. Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне.

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