Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Спорт
Опубликована инструкция по оформлению Fan ID на сезон РПЛ 22/23
Армия
Военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР
Экономика
Банки начали оценивать клиентов по принципу «светофора»
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
ВСУ обстреляли Ровеньки из американской РСЗО HIMARS
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Общество
Авиакомпании попросили Минтранс разрешить им вернуть самолеты за рубеж
Мир
Первый за восемь лет пассажирский автобус отправился из Симферополя в Бердянск
Мир
CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву
Мир
В Турции усмотрели угрозу Калининграду в расширении НАТО на восток
Сюжет:

Американский профессор заявил о риске потери Украиной новых территорий

Профессор Купчан: из-за продолжения боевых действий Украина может потерять новые территории
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальнейшее ведение боевых действий может привести к потере Украиной новых территорий, указал в своей статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

Место доброй воли: российский гарнизон покинул остров Змеиный непобежденным
РФ продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует вывозу сельхозпродукции с Украины

«Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», — заявил автор в своей статье.

Купчан также выразил сомнения в способностях Украины отбить ранее занятые Россией районы, даже если будут использованы дополнительные поставки западного вооружения.

«Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», — резюмировал автор статьи.

29 июня в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерриша был поднят вопрос продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. В диалоге глава российского МИДа подчеркнул, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, сославшись на минирование портов украинскими военными.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022