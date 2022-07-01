Американский профессор заявил о риске потери Украиной новых территорий

Дальнейшее ведение боевых действий может привести к потере Украиной новых территорий, указал в своей статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

«Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», — заявил автор в своей статье.

Купчан также выразил сомнения в способностях Украины отбить ранее занятые Россией районы, даже если будут использованы дополнительные поставки западного вооружения.

«Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», — резюмировал автор статьи.

29 июня в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерриша был поднят вопрос продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. В диалоге глава российского МИДа подчеркнул, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, сославшись на минирование портов украинскими военными.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.