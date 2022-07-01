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Си Цзиньпин заявил об эффективности принципа «одна страна, две системы»

Си Цзиньпин: принцип «одна страна, две системы» за 25 лет показал свою эффективность, его незачем менять
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Фото: REUTERS/Selim Chtayti
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Политический принцип «одна страна, две системы» продемонстрировал свою эффективность, заявил в пятницу, 1 июля, председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном 25-й годовщине возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

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«Одна страна, две системы» — это беспрецедентно великая инициатива. Ее основополагающей целью является защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также поддержание долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао. Всё, что делает центральное правительство, делается на благо страны, на благо Гонконга и Макао, на благо соотечественников», — приводит его слова агентство Xinhua.

Председатель КНР добавил, что реализация центральным правительством политики «одна страна, две системы» придерживается двух пунктов. Один из них заключается в том, чтобы быть непоколебимым и гарантировать стабильность, другой — чтобы быть многогранным и точным, защищая систему от деформации.

«Сегодня я хотел бы еще раз подчеркнуть, что «одна страна, две системы» была неоднократно проверена на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и нации, а также фундаментальным интересам Гонконга и Макао. Она получила полную поддержку более 1,4 млрд жителей страны, единодушную поддержку жителей Гонконга и Макао, одобрение международного сообщества. Нет никаких причин менять такую хорошую систему, и она должна сохраняться в течение длительного времени», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Визит председателя КНР в Гонконг — знаковое событие. Китайский лидер отправился за пределы материка впервые за два с лишним года пандемии. Личное присутствие Си Цзиньпина на торжестве — символ того, что недавно бушевавшая бунтарством территория находится под полным контролем Пекина, отметил эксперт кафедры социологии Гонконгского баптистского университета Адам Чэн в разговоре с «Известиями».

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