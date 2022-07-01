Умерший после стоматологической операции полковник страдал аллергией

Юлия Хачатурян, сестра жены погибшего в подмосковной стоматологической клинике полковника полиции Павла Колесникова, рассказала «Известиям» подробности произошедшего.

«Он сделал много анализов, он предупреждал о том, что у него есть аллергия. У него было несколько консультаций в клинике у нескольких врачей, и они ему сказали: «Что вы переживаете? У вас великолепные анализы, у нас совершенные технологии, это абсолютно безопасно. Идите, у вас все будет хорошо, это очень легкая операция, мы все сделаем». 24 июня она привела его в клинику и спросила на ресепшене, когда они позвонят, чтобы прийти за мужем. Просила позвонить за полчаса до окончания операции и ушла», — рассказала Хачатурян.

По ее словам, мужчина переживал перед операцией. Жена даже предложила ему отказаться от похода к стоматологу, однако Колесников не стал. В 17:15 женщине позвонили и сказали, что ее мужа везут в реанимацию, а когда она подъехала к клинике, врач отдал жене полковника окровавленную рубашку со словами о том, что ее муж умер.

«Я потом сама звонила в клинику и спрашивала, почему они выбирали между более безопасным методом лечения под местной анестезией и опасным под общим наркозом четыре с половиной часа. Мне ничего не сказали. Операция началась якобы в 15:00. Когда они наложили маску, ему стало плохо. А скорую они вызвали около 17:00. Куда это время ушло? Они сказали, что комментировать ничего не будут», — сказала Хачатурян.

30 июня стало известно, что при проведении стоматологической операции в частной клинике в подмосковном городе Пушкино умер полковник полиции Павел Колесников. Ему должны были провести несколько процедур, в том числе заменить шесть зубов на импланты. Операция проходила под общим наркозом и стоила около полумиллиона рублей.

Жена полковника обратилась к правоохранителям.