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Что случилось в мире за ночь, 1 июля: главные новости «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ночь на пятницу, 1 июля, в России и мире произошли важные события. Так, президент Владимир Путин подписал указ о передаче имущества, прав и обязанностей компании «Сахалин Энерджи» в собственность РФ, союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках спецоперации по защите Донбасса продолжили наступление на Лисичанск, установив контроль над большинством населенных пунктов в пригороде, впервые за восемь лет из Херсона в Крым отправился прямой автобусный рейс, правительство Австралии расширило санкционные меры в отношении РФ, а Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости экономики — Владимир Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче имущества, прав и обязанностей компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» в собственность РФ. Соответствующий документ были опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Российский лидер своим указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин — 2» «Салахин Энерджи». Имущество компании будет передано в безвозмездное пользование обществу с ограниченной ответственностью (ООО), созданием которого займется Кабинет министров РФ. Согласно тексту документа, все сотрудники «Сахалин Энерджи» будут переведены в структуру нового оператора.

При этом доля «Газпрома», одного из акционеров «Сахалин Энерджи», который владеет 50% акций компании, в уставном капитале нового оператора будет пропорциональна текущей. У иностранных компаний-акционеров сохраняется возможность получить свои доли в новом операторе.

Соответствующее решение о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере было принято президентом по факту действий недружественных иностранных государств, в том числе Соединенных Штатов Америки, и международных организаций, что рассматривается как грубое нарушение положений международного права. Кроме того, указ является логическим продолжением политики Москвы по адаптации российской экономики к условиям внешнего давления.

Новости России — ЦБ представил обновленную купюру номиналом 100 рублей

Центробанк представил обновленную сторублевую купюру. Она была презентована и запущена в оборот в четверг, 30 июня.

«Известия» рассказали о тайном зашифрованном знаке на новой сторублевке. На лицевой стороне банкноты изображены часы на Спасской башне, которые показывают время 20 часов 22 минуты. Совпадение отражает год выпуска сторублевки, что подтвердили в пресс-службе ЦБ.

На лицевой стороне обновленной банкноты изображены Спасская башня Московского Кремля, парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной, как сообщил на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, основным изображением стал Ржевский мемориал Советскому солдату — самый масштабный памятник, возведенный в современной России. На втором плане новой купюры изображен музей-заповедник «Куликово поле».

Новости Донбасса — союзные войска РФ и ЛНР наступают на Лисичанск и продвигаются внутри города

Союзные силы России и Луганской Народной Республики продолжают освобождение Лисичанска. Военнослужащие ведут наступление как на город, так и внутри него, о чем рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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«В пригороде Лисичанска с юга и востока большинство населенных пунктов уже под контролем союзных войск ЛНР и России. Сегодня они завершали зачистку на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Верхнекаменке, в близлежащей Золотаревке и южном пригороде Лисичанска — Белой Горе. Там ситуация понятна и бесспорна в пользу освободителей», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Военные завершили зачистку близлежащих к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий территорий. В настоящий момент активная фаза наступления проходит со стороны стекольного завода «Пролетарий».

Как указал Мирошник, в Новодружевске союзниками были выявлены укрепленные районы с подземными переходами, где всё еще остаются украинские националисты. В настоящий момент по позициям радикалов работает массированная артиллерия.

Новости Донбасса — впервые за восемь лет из Херсона в Крым отправился прямой автобусный рейс

Впервые за восемь лет из Херсона в Крым отправился прямой автобусный рейс. Подробности с места символического для жителей Донбасса события представил военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Рейс отправился в 6:30 утра. Внутри восемь пассажиров. Стоимость проезда 1300 рублей. На границе отдельный пункт пропуска — люди проходят его пешком, а в Крыму пересаживаются на другой! Всего пока будет два рейса в день — в 6:30 и в 15:00», — передает корреспондент.

В числе пассажиров — жители освобожденной Херсонской области. Обратный маршрут автобуса намечен днем из Симферополя.

Изначально на этот же день был запланирован старт железнодорожного сообщения между крымским полуостровом, Херсоном и Мелитополем, однако глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе соответствующего решения из соображений безопасности. Оговаривая автобусные рейсы, Аксенов гарантировал обеспечение вооруженной защиты транспортных средств вплоть до границ полуострова.

Новости мира — Австралия расширила антироссийские санкции

Правительство Австралии расширило антироссийские санкции, о чем сообщили в пресс-службе австралийского МДВ.

Под ограничительные меры попали несколько лиц из числа предпринимателей и руководства России. Рестрикции распространились на уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Соответствующие меры были введены по фактору сопричастности лиц к проведению специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».

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