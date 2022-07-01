Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Спорт
Опубликована инструкция по оформлению Fan ID на сезон РПЛ 22/23
Армия
Военные строители реконструируют мемориал Саур-могила в ДНР
Экономика
Банки начали оценивать клиентов по принципу «светофора»
Туризм
Россияне стали на 25% чаще путешествовать по стране на автобусах
Экономика
Цены на ПК в РФ снизились до уровня начала года
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Общество
Вильфанд рассказал о холодном начале июля в ряде регионов России
Мир
Впервые за восемь лет из Херсона в Крым отправился прямой автобусный рейс
Мир
CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву
Мир
В Турции усмотрели угрозу Калининграду в расширении НАТО на восток

Хореограф Борис Эйфман рассказал «Известиям» о своей юбилейной выставке

0
Фото: Пресс-служба театра балета Бориса Эйфмана
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Шереметевском дворце, который сейчас является Музеем музыки и филиалом Театрального музея Санкт-Петербурга, открылась выставка в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана.

Дом Григоровича: чем запомнился XIV Московский конкурс артистов балета
На Историческую сцену Большого театра вышли герои спектаклей великого хореографа

«Не скажу, что эта выставка создавалась просто. Нам пришлось расстаться с художником, который начинал работу над экспозицией. Но благодаря директору музея Наталье Метелице с трудностями справились. Выставка называется «Только любовь» и потому, что с этого балета мы отсчитываем свою историю, и потому, что эти слова стали девизом моей жизни. Это был балет о поисках любви на музыку Родиона Щедрина, рок-группа «Земляне» стояла на сцене и играла, это было ново для хореографического спектакля того времени. «Только любовью» достигается свобода и преодолевается земное притяжение», — рассказал «Известиям» Борис Эйфман.

На выставке представлен рассказ о почти полувековой истории коллектива: идя по экспозиции, зритель читает на стенах ежегодную хронику. Она сопровождается фотографиями и цитатами критиков и артистов.

Ключевые балеты Эйфмана были поставлены по масштабным прозаическим вещам: «Идиот» и «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы». Важной деталью оформления становятся прозрачные конструкции. Расставленные вокруг роскошных дворцовых, они образуют спираль, символ вечного движения, в которое Борис Эйфман и его театр, раз втянувшись, уже не останавливаются.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 10:00:

«Балетов пачка: как выглядит «танцующая» выставка в Петербурге»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022