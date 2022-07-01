Хореограф Борис Эйфман рассказал «Известиям» о своей юбилейной выставке

В Шереметевском дворце, который сейчас является Музеем музыки и филиалом Театрального музея Санкт-Петербурга, открылась выставка в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана.

«Не скажу, что эта выставка создавалась просто. Нам пришлось расстаться с художником, который начинал работу над экспозицией. Но благодаря директору музея Наталье Метелице с трудностями справились. Выставка называется «Только любовь» и потому, что с этого балета мы отсчитываем свою историю, и потому, что эти слова стали девизом моей жизни. Это был балет о поисках любви на музыку Родиона Щедрина, рок-группа «Земляне» стояла на сцене и играла, это было ново для хореографического спектакля того времени. «Только любовью» достигается свобода и преодолевается земное притяжение», — рассказал «Известиям» Борис Эйфман.

На выставке представлен рассказ о почти полувековой истории коллектива: идя по экспозиции, зритель читает на стенах ежегодную хронику. Она сопровождается фотографиями и цитатами критиков и артистов.

Ключевые балеты Эйфмана были поставлены по масштабным прозаическим вещам: «Идиот» и «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы». Важной деталью оформления становятся прозрачные конструкции. Расставленные вокруг роскошных дворцовых, они образуют спираль, символ вечного движения, в которое Борис Эйфман и его театр, раз втянувшись, уже не останавливаются.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 10:00:

«Балетов пачка: как выглядит «танцующая» выставка в Петербурге»