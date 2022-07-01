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МО показало работу военврачей в мобильном госпитале Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военные врачи Западного военного округа РФ помогают в районной больнице одного из городов Харьковской области, оказывают медпомощь в мобильном госпитале. Жалобы бывают разные: на заболевания сердца, на ранения различной степени тяжести, рассказали в Минобороны.

Оборудование госпиталей позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. При необходимости военнослужащие ВС РФ доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций.

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Раненых жителей в госпиталь экстренно эвакуируют многоцелевыми вертолетами Ми-8. После приземления вертолета с пациентом, у военных медиков всего несколько минут, чтобы провести сортировку. С тяжелыми ранениями людей отправляют в больницу, остальных — в мобильный госпиталь.

Для оказания экстренной помощи у военных врачей в мобильном госпитале есть всё необходимое: свой рентген-аппарат, кардиомониторы, портативные дозаторы, оборудование для ультразвукового исследования. При необходимости такой госпиталь можно развернуть за восемь часов. Здесь всегда тепло, сухо и есть автономное электричество.

Операционная мобильного госпиталя работает в круглосуточном режиме. Пациент на видео — местный житель, у него из ноги извлекают осколок. Полноценное отделение реанимации в любой момент готово принять больных.

«Полноценно выполняем все виды и методы анестезии для того, чтобы раненый, что называется, отсутствовал во время операции, успокоился, спокойно отдохнул. Хирурги поработали, извлекли осколок. И дальше уже раненый поступает на дальнейший этап эвакуации», — рассказал начальник отделения анестезиологии и реанимации Евгений.

Елена и Юля — сестры-близнецы, работают операционными медицинскими сестрами. Быть военными врачами — мечта обеих с детства. В госпитале они принимают раненых.

«Мечтали быть и военными, и медиками, и спасателями. Вот, решили осуществить все мечты свои. Потому что понимаем, что нужна помощь, нужно брать силы, и изо всех сил стараться помочь спасти», — поделилась Елена.

30 июня Минобороны РФ показало, как работают военные медики Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Они помогают в круглосуточном режиме и военнослужащим, и представителям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), и мирному населению, пострадавшему от действий военных формирований Украины.

18 июня президент России Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника поблагодарил военных медиков за помощь участникам спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Путин отметил, что медицинские работники проявили мужество, терпение, сострадание и самопожертвование во время пандемии коронавируса. По его словам, именно эти качества они демонстрируют сейчас, оказывая помощь гражданам Донецкой и Луганской народных республик и мирным жителям освобожденных территорий.

17 июня «Известия» побывали на приеме в больницах Харьковской области, где работают российские военные врачи. Специалисты медицинской службы Западного военного округа едва ли не единственные, на кого могут рассчитывать местные жители.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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