С 1 июля паспорта РФ будут оформлять за пять дней

Сроки оформления паспорта РФ с 1 июля составляют пять дней, передает телеканал «Известия». Вступило в силу постановление, подписанное в прошлом году правительством страны. Теперь неважно, где было подано заявление: по месту жительства или пребывания. Срок остается одним — не более пяти дней. Ранее при подаче документов по месту жительства, паспорт был готов в течение 10 дней. Если оформление происходило по месту пребывания, то ждать документ нужно было 30 дней.

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