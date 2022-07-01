В Турции усмотрели угрозу Калининграду в расширении НАТО на восток

При вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс Балтийское море превратится в «озеро НАТО», что станет угрозой для Калининграда. Об этом 30 июня написал турецкий журналист Сернур Яссыкая в колонке для Yeni Safak.

Он отметил, что расширение альянса приведет к тому, что под его влиянием окажется весь европейский континент, добавив, что Россия обязательно примет ответные меры.

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — говорится в статье.

По мнению журналиста, в качестве ответа РФ увеличит свое присутствие в Балтийском и Северном морях. Из этого следует, что расширение НАТО скажется на геополитическом устройстве мира, а напряженность между Москвой и странами Запада вырастет, подталкивая Россию и Китай к наращиванию военного сотрудничества.

«Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну», — подытожил обозреватель.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

Днем ранее страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.