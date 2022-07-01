«Известия» показали работу военных РФ на блокпосту в Харьковской области

Взявшие под контроль Харьковскую область российские военные укрепляют рубежи и маскируют позиции от противника. На одном из блокпостов военнослужащие вежливо, но тщательно проверяют автомобили и пассажиров, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в пятницу, 1 июля.

«Огневая точка обеспечивает прикрытие, пулеметчик — для перестраховки. Как бы противник ни пытался прорвать оборону, здесь ему точно не проскочить. Блокпост под надежной охраной. Называть местоположение этого блокпоста нельзя. Чтобы враг не узнал координаты. Они здесь в любую погоду. Днем и ночью. Российские военные вежливо, но досконально проверяют всех. Просят показать документы и телефоны. Внимательно осматривают салон и багажник каждой проезжающей машины», — объяснил журналист.

Военнослужащие на блокпосту осматривают до 200 машин в сутки. Местные жители к проверке относятся с пониманием, уже привыкли. Заранее притормаживают, сами открывают багажник.

«Мы знали, что отсюда не нужно уезжать, потому что здесь спокойнее всего. Тут Родина. Тут всегда была русская земля. У нас у всех русская кровь», — заявил один из водителей авто, местный житель Игорь.

По словам корреспондента «Известий», тихо в этом районе бывает только ночью. Во всех прифронтовых селах Харьковской области действует комендантский час. С 10 вечера до 7 утра. Мирные жители правила соблюдают. Хотя российским военным, которые охраняют этот рубеж, попадаются и украинские диверсанты.

«Задержали человека. У него были татуировки с нацсимволикой. Отправили его другим должностным лицам. Он нервничал, двигался в сторону России, на шее была татуировка в виде короны, похожая на свастику», — рассказал начальник блокпоста Иван.

Украинских националистов часто используют в качестве вражеских разведчиков. Они могут передать своим координаты передвижения военных колонн РФ. Задача военных на блокпосту, которые как раз и обеспечивают прикрытие российским гуманитарным конвоям, не допустить утечки информации, вовремя обнаружить и обезвредить диверсанта.

21 июня корреспондент «Известий» Александр Морозов, который побывал на одном из блокпостов освобожденной от украинских националистических формирований территории в Луганской Народной Республике, показал, как работают автоинспекторы группировки «Отважные»: прокладывают кратчайшие маршруты для российских военных колонн, поддерживают безопасность и порядок на дорогах.

Ранее, 9 июня, служащие военной автомобильной инспекции Вооруженных сил РФ рассказали, как обеспечивается безопасное движение по дорогам освобожденного Херсона. Сейчас там работа военной автоинспекции немногим отличается от задач ГИБДД, больше внимания уделяется деталям: проверке водительских удостоверений и досмотру грузов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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