Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник «Известий» рассказал о желании США договориться с Ираном
Общество
Вильфанд рассказал о холодном начале июля в ряде регионов России
Происшествия
В Якутске выпавшего с 12-го этажа мальчика поймал прохожий
Мир
CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву
Наука
Создан компьютер с функцией гарантированной защиты от хакеров
Общество
Терапевт рассказала о порядке действий при солнечном ударе
Общество
В России вступило в силу новое правило оформления пенсионной выплаты
Общество
Диетолог назвала лучший напиток для утоления жажды в жару
Наука
РФ и США начали переговоры о перекрестных полетах на МКС
Экономика
В часах на новой сторублевке зашифровали тайный знак
Общество
«Сбер» ввел комиссию за переводы через приложения других банков
Сюжет:

«Известия» показали работу военных РФ на блокпосту в Харьковской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взявшие под контроль Харьковскую область российские военные укрепляют рубежи и маскируют позиции от противника. На одном из блокпостов военнослужащие вежливо, но тщательно проверяют автомобили и пассажиров, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в пятницу, 1 июля.

«Огневая точка обеспечивает прикрытие, пулеметчик — для перестраховки. Как бы противник ни пытался прорвать оборону, здесь ему точно не проскочить. Блокпост под надежной охраной. Называть местоположение этого блокпоста нельзя. Чтобы враг не узнал координаты. Они здесь в любую погоду. Днем и ночью. Российские военные вежливо, но досконально проверяют всех. Просят показать документы и телефоны. Внимательно осматривают салон и багажник каждой проезжающей машины», — объяснил журналист.

Взрыв прогремел в Херсоне. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Военнослужащие на блокпосту осматривают до 200 машин в сутки. Местные жители к проверке относятся с пониманием, уже привыкли. Заранее притормаживают, сами открывают багажник.

«Мы знали, что отсюда не нужно уезжать, потому что здесь спокойнее всего. Тут Родина. Тут всегда была русская земля. У нас у всех русская кровь», — заявил один из водителей авто, местный житель Игорь.

По словам корреспондента «Известий», тихо в этом районе бывает только ночью. Во всех прифронтовых селах Харьковской области действует комендантский час. С 10 вечера до 7 утра. Мирные жители правила соблюдают. Хотя российским военным, которые охраняют этот рубеж, попадаются и украинские диверсанты.

«Задержали человека. У него были татуировки с нацсимволикой. Отправили его другим должностным лицам. Он нервничал, двигался в сторону России, на шее была татуировка в виде короны, похожая на свастику», — рассказал начальник блокпоста Иван.

Украинских националистов часто используют в качестве вражеских разведчиков. Они могут передать своим координаты передвижения военных колонн РФ. Задача военных на блокпосту, которые как раз и обеспечивают прикрытие российским гуманитарным конвоям, не допустить утечки информации, вовремя обнаружить и обезвредить диверсанта.

21 июня корреспондент «Известий» Александр Морозов, который побывал на одном из блокпостов освобожденной от украинских националистических формирований территории в Луганской Народной Республике, показал, как работают автоинспекторы группировки «Отважные»: прокладывают кратчайшие маршруты для российских военных колонн, поддерживают безопасность и порядок на дорогах.

Ранее, 9 июня, служащие военной автомобильной инспекции Вооруженных сил РФ рассказали, как обеспечивается безопасное движение по дорогам освобожденного Херсона. Сейчас там работа военной автоинспекции немногим отличается от задач ГИБДД, больше внимания уделяется деталям: проверке водительских удостоверений и досмотру грузов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022