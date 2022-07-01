Источник «Известий» рассказал о желании США договориться с Ираном

Иран и США обсуждают вывод Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. Это может произойти после восстановления ядерной сделки.

Непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки, проводимые между Тегераном и США с середины 2021 года в Вене, зашли в тупик из-за нежелания Штатов исключить из списка террористических организаций КСИР, являющегося официальной частью вооруженных сил республики.

Переговоры возобновились в Дохе в июне, но пока не принесли результатов.

«США стремятся как можно скорее договориться с исламской республикой. Иран хочет, чтобы Вашингтон вернулся к ситуации, когда Корпус стражей был исключен из санкций как часть сделки, а американцы не хотят этого делать и предлагают вернуться к этому вопросу позже, а сейчас компенсировать другой уступкой. Идет торг вокруг этого вопроса», — рассказал высокопоставленный осведомленный источник «Известий‎»‎.

По его словам, руководство Ирана заверило главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в Тегеран 23 июня, что российские экономические интересы защищены и не зависят от хода переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Курс на скорейшее восстановление ядерной сделки косвенно подтверждают заявления американского советника по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «взаимное возвращение к соблюдению СВПД по-прежнему отвечает интересам национальной безопасности США»‎.

«Мы считаем, что взаимное возвращение к СВПД отвечает интересам США и наших партнеров. И на столе переговоров есть предложение, доступное для Ирана, и Тегеран должен решить, хочет ли он его принять», — заявил Салливан.

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«После нас изотоп: Иран и США обсуждают сделку и вывод КСИР из черного списка»