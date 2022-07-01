Создан компьютер с функцией гарантированной защиты от хакеров

Уникальный микрокомпьютер, предназначенный для защиты компьютерных систем и устройств от хакерских взломов, разработали ученые Московского физико-технического института (МФТИ). Новинку назвали m-TrusT. Это так называемый одноплатный компьютер, который становится своеобразным фильтром, посредником между устройством, к которому его подключают, и внешними компьютерными сетями.

При включении устройства m-TrusT может только считывать, но не сохранять информацию. Так как функция записи недоступна, вирусы в принципе не могут проникнуть в память m-TrusT, что делает его практически неуязвимым.

«Сначала мы должны убрать возможность записи у компьютера. Тогда единственное, что он может делать — проверять сам себя: не появились ли вирусы, не подменили ли что-нибудь, не было ли вторжений. Когда он проверил и убедился, что всё хорошо, он добавляет функцию, которую мы отключаем на первом этапе, и вновь становится универсальной вычислительной машиной», — рассказал заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский.

Всё это позволяет обезопасить вычислительные устройства от внедрения вирусов или кражи ключей к закодированной информации.

Прибор m-TrusT рассчитан прежде всего на защиту объектов так называемой критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это базы данных и устройства, обеспечивающие работу промышленной, энергетической, транспортной, финансовой и других важнейших сфер.

КИИ обеспечивает бесперебойную и корректную работу множества устройств, с которыми мы сталкиваемся ежедневно — от банкоматов и газовых счетчиков в наших домах до терминалов управления атомными электростанциями.

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