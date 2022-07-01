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CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву

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Пентагон рассматривает более 1 тыс. предложений от 800 компаний по разработке инновационного оружия для поставки на Украину. Об этом сообщает в четверг, 30 июля, телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства.

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«Пентагон надеется решить, какие предложения хочет реализовать в ближайшие недели, а какие потенциально могут быть использованы в будущем американскими военными», — отмечается в публикации.

По информации издания, основу запросов составляют вооружения противовоздушной, противотанковой, противопехотной обороны, а также беспилотные авиационные системы, системы контрбатарейной борьбы и средства защищенной связи, которые украинская сторона определила как ключевые военные потребности.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил 9 июня, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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