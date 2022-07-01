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Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
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Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству

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Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран будут приняты специальные экономические меры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Правительство Российской Федерации создает российское… ООО, которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», — сказано в тексте.

Имущество компании будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалин-2».

В документе говорится, что эти меры введены ради экономической безопасности России, а также в связи с угрозой возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам.

Подобное решение российского президента продолжает ранее начатую политику адаптации экономики РФ к условиям внешнего давления. Так, следуя ей, с 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте будет восприниматься как неисполнение контрактных обязательств.

Затем 24 мая Госдума приняла в первом чтении проект, допускающий внешнее управление в объявивших об уходе из России компаниях. Новые нормы могут коснуться компаний, принявших решение об уходе с российского рынка без очевидных экономических причин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в апрельском интервью «Известиям» рассказал, что у министерства есть план по замене ушедших компаний из России. Он добавил, что Россия с 2014 года начала формировать государственно-информационную систему промышленности. По его словам, страна выходит уже на второй этап импортозамещения, который начался в прошлом году.

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