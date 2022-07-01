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Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер предположил, что Зеленский «сходит с ума»

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Бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер написал материал под заголовком «Зеленский сходит с ума» для портала Nachdenkseiten. В статье Виммер заявил, что постоянные призывы украинского лидера в СМИ к открытой конфронтации с Россией выглядят странно.

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«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…>. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — отмечает Виммер.

Виммер указал, что «воинствующие державы» должны были с первых часов спецоперации России по защите Донбасса работать над достижением консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. Но никто этого не сделал, так как «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам».

«Любой, кто в состоянии пораскинуть умом и оценить факты, которые привели к ситуации на Украине, может понять: нет оправданий для гибели европейской цивилизации, к чему, по-видимому, стремится украинский президент Зеленский», — сказал Виммер.

В состоянии психического здоровья украинского президента ранее сомневался спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. 5 июня он заявил, что, по его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. Его позицию поддержал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он упрекнул украинских политиков, которые ни разу не высказали стране благодарности, но «постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии».

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