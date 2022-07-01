Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест по делу о хищении 21 млн рублей

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, задержанный по делу о хищении средств в особо крупном размере, отправлен под домашний арест до 7 августа. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Известий» 30 июня.

«Избрать в качестве меры пресечения домашний арест до 7 августа. Запрещено получать корреспонденцию, вести переговоры, использовать интернет и другие средства связи», — огласила приговор судья Ксения Панова.

Такая мера обусловлена тем, что суд опасается, воспрепятствования ходу следственных мероприятий со стороны Мау.

Ранее в этот же день оперативники столичного ГУ МВД задержали Владимира Мау в качестве обвиняемого в хищении средств университета РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям, которые дали главный фигурант дела, экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и бывший заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак.

Следственные органы подали ходатайство в Тверской районный суд Москвы о мере пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа.

Владимиру Мау выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.