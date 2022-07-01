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Синоптики пообещали до 25 градусов тепла в Москве 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Небольшая облачность, отсутствие осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 1 июля. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве синоптики обещают от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью — понижение до +10 градусов.

На территории Московской области прогнозируется от 21 до 26 градусов тепла в дневное время суток и от +7 до +12 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного и северо-восточного направления со скоростью 3–8 м/с и порывами до 13 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Как накануне, 30 июня, указал научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, начало июля месяца ознаменуется превышением климатической нормы на 4-6 градусов. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также спрогнозировал теплый и засушливый июль в Москве с дефицитом осадков в 40–60%.

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