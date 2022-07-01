Президент Индонезии Видодо передал президенту России Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве 30 июня.

Видодо также выразил готовность стать посредником между лидерами двух стран.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — рассказал он.

Представитель главы государства Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, сказал, что Кремль ничего не знает о содержании сообщения.

30 июня Видодо во время посещения Киева обратился к Зеленскому с вопросом о его намерении передать послание Путину. Подобную инициативу он обосновал желанием скорейшего урегулирования конфликтной ситуации, которая в настоящий момент происходит на Украине. После диалога индонезийский лидер отправился в Москву, где, по его словам, и передал российскому коллеге послание.

За день до этого, 29 июня, Владимир Зеленский назвал условие его участия в саммите «большой двадцатки» (G20): состав участников и ситуация на Украине.

Запланированная на 30 июня встреча Владимира Путина и Джоко Видодо была анонсирована 14 июня. Индонезия является крупным партнером РФ. Сейчас между странами установлены прочные и интенсивные экономические и политические связи. В рамках визита ожидалось обсуждение двусторонних отношений между странами.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии 15–16 ноября.