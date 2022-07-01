Яир Лапид официально вступил в должность премьер-министра Израиля

Яир Лапид официально стал 14-м премьер-министром Израиля в полночь пятницы, 1 июля, сообщает Times of Israel.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, для еврейского демократического государства, хорошего, сильного и процветающего, потому что это наша работа, и она важнее всех нас», — сказал Лапид на церемонии передачи полномочий уходящему премьер-министру Нафтали Беннету.

Срок Лапида во главе страны может быть довольно коротким, пишет издание, поскольку он возглавляет временное правительство в преддверии новых выборов 1 ноября.

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