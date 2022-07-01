Временный порядок ввоза в РФ пестицидов продлен до конца года

Временный порядок ввоза пестицидов и агрохимикатов в Российскую Федерацию, введенный 18 апреля, продлен до конца 2022 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации 30 июня.

Апрельским указом было разрешено ввозить в страну пестициды и агрохимикаты через государственную границу на любом пропускном пункте. Также было принято решение разрешить государственный надзор в области безопасного обращения с этими веществами при ввозе в местах их временного хранения.

Согласно опубликованному документу, действие этих мер продлено «до 31 декабря 2022 года включительно».

Такие меры приняты «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», чтобы защитить национальные интересы РФ в продовольственной сфере.

Ранее в этот же день российский лидер подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере. Согласно документу имущество «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», которая является оператором проекта «Сахалин-2», будет передано в собственность РФ.

27 июня Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности. В ходе телефонного разговора российский лидер дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений.

17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран. Он также отметил, что Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски захеджированы.