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Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь перенесли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Старт железнодорожного сообщения между Крымом, Херсоном и Мелитополем переносится. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в четверг, 30 июня.

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«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой–Мелитополь, Джанкой–Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей», — написал он.

При этом сохраняется автобусное сообщение. Так, 29 июня на сайте «Крымавтотранс» появилась информация о восстановлении рейсов из Крыма в Херсон и Мелитополь. Как отмечалось, каждый автобус будет находиться под вооруженной защитой в процессе следования по Херсонской и Запорожской областям.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после присоединения полуострова к России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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