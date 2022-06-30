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Минобороны России: обмен пленных по формуле 144 на 144 проводился по указанию Путина

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Россия и Украина провели обмен пленных российских солдат на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прямому указанию президента РФ Владимира Путина, сообщил в четверг, 30 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Всё остальное потом», — приводит словам Конашенкова «Газета.Ru».

Представитель Минобороны добавил, что все освобожденные — раненые или тяжелораненые, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего, по состоянию на сегодняшний день, более 6 тыс. украинских военных захвачены или сдались в плен.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что главным для России является возвращение ее военных и всех тех, кто сражается за право существования Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении обмена военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144. Он отметил, что несколько из переданных пленных националистов находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

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