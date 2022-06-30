В США назвали безответственное поведение членов НАТО угрозой всему альянсу

Колумнист американского издания The Spectator назвал существенной угрозой НАТО безответственное поведение его европейских участников. В своем материале он напомнил странам об ответственности за поддержание собственных вооруженных сил.

«Альянсы сильны и дееспособны ровно настолько, насколько сильны и способны внести свой вклад в общую оборону их отдельные члены. <…> Все участники ответственны за поддержание собственных вооруженных сил, чтобы они не стали грудой металлолома. За исключением США и некоторых других членов, таких как Великобритания и, возможно, Франция, большинство участников благополучно забыли об этом», — сообщается в публикации от 28 июня.

Вклад ряда партнеров ограничивается, по мнению автора, только словами. Главным инициатором конкретных действий выступает, как правило, США.

Накануне, 29 июня, президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

Тогда же страны НАТО назвали РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евро-атлантическом регионе. При этом в обнародованной декларации указано, что альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса

26 июня американский телеканал Fox News прямо указал на то, что Штаты потеряли способность защищать глобальный миропорядок, который ранее сохраняли за счет своих Военно-морских сил.