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Российский солдат впервые позвонил матери после освобождения из плена на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Освобожденный из украинского плена военнослужащий российской армии впервые связался с матерью после возвращения.

«Я матери позвонил, она обрадовалась, сказала, что постарается приехать с сестрой. Рады очень», — рассказал солдат, поблагодарив всех причастных к освобождению его и товарищей.

Еще один освобожденный военнослужащий российской армии рассказал, что ждал этого момента несколько месяцев — с марта.

«Я очень сильно благодарен всем людям, кто принимал в этом участие. Я с марта месяца сидел, слышал, что многих поменяли, и ждал, когда моя очередь придет. Наконец-то дождался — дома. Осталось только вот шаги маленькие сделать, увидеться с родными, и всё. Состоялся обмен. Я так понимаю, всё это с высшего руководства», — рассказал он.

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила ранее в четверг, что из украинского плена были возвращены в республику 47 ее граждан. Морозова рассказала, что ВСУ пытались их обманом склонить к признанию вины, чтобы впоследствии осудить. По словам омбудсмена, они подверглись и пыткам, в том числе с помощью электрического тока.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с Украиной произведен обмен пленными, с каждой стороны возвращено по 144 бойца. Он отметил, что несколько из переданных пленных находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, обмен военнослужащих был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина.

Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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