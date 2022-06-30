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Украинские боевики оборудовали казармы на территории лицея в Харькове

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские вооруженные формирования оборудовали казармы и разместили бронетехнику на территории лицея в Харькове. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

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«В Харькове на территории технологического лицея №9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО», — говорится в заявлении.

Кроме того, в художественном лицее Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР) дислоцированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Отмечается, что подходы к лицею заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Также украинские военные, иностранные наемники и боевики националистической группировки «Азов» (против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела) оборудовали в школе и частных домах Краматорска в ДНР опорные пункты и снайперские точки. Уточняется, что мирных жителей при этом насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как живым щитом.

11 июня сообщалось, что в Покровске ДНР в школе № 9 неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, во дворе — тяжелую технику и РСЗО, при этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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