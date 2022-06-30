Три человека пострадали в ДТП в Крыму

Три человека, среди которых — двое детей, получили травмы в результате дорожной аварии на Ялтинской трассе в Крыму. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«По предварительным данным, 34-летняя водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении Симферополя, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с междугородним рейсовым автобусом Ростов – Ялта», — говорится в сообщении ведомства.

Травмы получили женщина, находившаяся за рулем BMW, и два ее пассажира — мальчик шести лет и годовалая девочка. Все они были госпитализированы.

Инцидент произошел утром 30 июня. В автобусе находились 15 человек, двоих помощь была оказана на месте.

29 июня двое детей погибли в ДТП на автотрассе под Великим Новгородом. Они ехали на скутере, когда 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил их.