В Брянской области спрогнозировали жару в первый день июля

В первый день июля в Брянской области ожидается жара до 28 градусов тепла. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Также прогнозируется переменная облачность.

Минимальная отметка на термометре ночью составит +9 градусов. Порывы северного ветра достигнут скорости 12 м/с. Осадков не предвидится, отмечается в материале.

Ранее в этот день психофизиолог, доцент кафедры экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Виктор Глебов рассказал, что повышение температуры воздуха негативно действует на людей, которые живут в средней полосе. По его словам, жара приводит жителей таких регионов к стрессу и раздражительности.