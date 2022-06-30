Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин энерджи» в собственность РФ
Политика
Путин подписал указ о специальных мерах в ТЭК
Происшествия
На Кубани микроавтобус с 19 детьми влетел в дорожный знак
Пресс-релизы
Ресурсы МИЦ «Известия» в мае вновь стали самыми цитируемыми СМИ
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Общество
Врач предупредила об опасности загара для блондинов и рыжих
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС
Сюжет:

В Брянской области спрогнозировали жару в первый день июля

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первый день июля в Брянской области ожидается жара до 28 градусов тепла. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Также прогнозируется переменная облачность.

Минимальная отметка на термометре ночью составит +9 градусов. Порывы северного ветра достигнут скорости 12 м/с. Осадков не предвидится, отмечается в материале.

Ранее в этот день психофизиолог, доцент кафедры экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Виктор Глебов рассказал, что повышение температуры воздуха негативно действует на людей, которые живут в средней полосе. По его словам, жара приводит жителей таких регионов к стрессу и раздражительности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022