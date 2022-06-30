Нарушения в организации питания выявили в трех школах Удмуртии

В Балезинском районе Удмуртии выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в трех школах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства совместно со специалистами Роспотребнадзора провели проверку питания учащихся. Как выяснилось, в трех школьных столовых реальное меню не совпадало с примерным, а порции преднамеренно были уменьшены.

В одной из учебных организаций также нарушались требования хранения пищевого сырья в горячем цехе, уточняет Udm-info.ru.

Районный прокурор обязал директоров школ и начальника управления образования устранить недочеты. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении директоров учреждений возбуждены административные дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Им выписаны штрафы в размере 3 тыс. рублей.