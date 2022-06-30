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Быший врио главы аграрного вуза в Воронеже получил условный срок за присвоение средств

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Центральный районный суд Воронежа признал виновным в присвоении денежных средств бывшего врио ректора Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I Алексея Попова. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на прокуратуру.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, в течение трех лет он не сможет работать на руководящих должностях в образовательных учреждениях.

По информации суда, Попов требовал с подчиненных деньги, которые те получали в виде завышенных премий. Всего таким способом он должен был получить не менее 800 тыс. рублей наличными. Мужчина был задержан в марте 2021 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в крупном размере»).

Попов признал вину. Средства были возвращены вузу.

Ранее, в июне, в Ижевске суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком при исполнении контракта по ремонту дорог, но снизил объем и качество работ. Ущерб составил 5 млн рублей.

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