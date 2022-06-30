Капремонт моста через реку Салмыш завершили в Оренбуржье

В Оренбургской области завершили капитальный ремонт моста через реку Салмыш, расположенный на автотрассе Уфа – Оренбург. Об этом сообщает региональное правительство.

Протяженность моста составляет 142 м, а проезжая часть состоит из двух полос движения и двух полос безопасности. Ремонт удалось завершить на пять месяцев раньше срока, оговоренного в контракте.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», несущая конструкция переправы представляет собой неразрезное сталежелезобетонное пролетное строение. Подрядчик также построил новые опоры из монолитного железобетона.

В мае сообщалось, что мост через реку Орь в Орске (Оренбургская область) закроют на ремонт. Работы продлятся до осени.