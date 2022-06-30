Пушилин указал на потенциал Сирии стать деловым партнером ДНР

Скорость признания Сирией независимости Донецкой Народной Республики говорит о понимании с ее стороны потенциала Донбасса как делового партнера. Об этом заявил 30 июня глава ДНР Денис Пушилин.

Он указал, что у Сирии и ДНР есть все основания стать настоящими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане. По его словам, обеим сторонам «есть что предложить».

«Желание Сирии признать ДНР демонстрирует понимание политических мировых процессов руководством САР и поддержку народа Донбасса в его праве на самоопределение. У народа Сирии, отстоявшего свой суверенитет и не покорившегося попытке госпереворота, инициированного коллективным Западом, много общего с народом Донбасса», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в четверг Пушилин рассказал о договоренности с Сирией по взаимному открытию посольств. Он указал, что признание ДНР Сирией является решеным вопросом, однако юридическое оформление — процесс небыстрый, остались технические детали.

Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик 29 июня. После этого в министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

До этого, 11 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть государства, которые к этому готовы.

25 февраля Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Как сообщил тогда президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину.

В 2014 году Южная Осетия первой признала независимость ДНР и ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают республики Донбасса в борьбе за права и свободу.