Западные страны циничным образом используют миллионы украинских жителей в качестве расходного материала. Они нужны только в рамках политических игр для попыток сдержать Россию, заявил 30 июня глава РФ Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки.

«Так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются», — заявил Путин.

В качестве «наглядного примера» он напомнил о судьбах стран и народов Ближнего Востока и других регионов мира. Теперь, по словам главы государства, пришла очередь миллионов мирных жителей Украины. Целью этого является попытка сдерживания России для препятствия на пути ее развития «нужными темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей».

«Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией. (Запад. — Ред.) пытается игнорировать неудобную для себя реальность, формирование многополярного мироустройства», — добавил президент.

Российский лидер также указал на то, что коллективный Запад загнал себя в ловушку из-за неудачной попытки проанализировать развитие ситуации в мире. Как следствие, страны не смогли предвидеть ослабление своего влияния.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия делает всё необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада. По его словам, Запад практически опустил железный занавес с Россией.

24 июня Лавров отметил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

23 июня российский посол в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом.