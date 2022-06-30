Дело по факту гибели шестилетнего мальчика в водоеме возбудили в Удмуртии

В Киясовском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Ребенок утонул в водоеме, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным ведомства, 29 июня компания детей отправилась на реку Кырымкас, чтобы искупаться. Шестилетнего мальчика унесло течением, выбраться самостоятельно он не смог и утонул.

Тело ребенка было обнаружено в тот же день, пишет ИА «Сусанин». Его извлекли из воды в районе деревни Тавзямал.

Как уточняют в СК, берег реки не был не был оборудован для купания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

23 июня сообщалось, что в Алтайском крае во время купания погибли две школьницы. Одна из девочек не умела плавать, ее сносило течением. Вторая школьница бросилась на помощь первой, в итоге обе исчезли под водой.