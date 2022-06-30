Житель Орла сдал найденное оружие

Житель Заводского района Орла добровольно сдал в региональное управление Росгвардии незарегистрированный сигнальный пистолет. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает Infoorel.ru.

Как рассказал 70-летний мужчина, предмет он нашел в подвале 9-этажного дома.

Сейчас пистолет проходит экспертизу. По результатам будет решено, есть ли возможность выплатить ему 5 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

Ранее, в январе, сообщалось, что несовершеннолетнего жителя города Мамоново Калининградской области задержали за продажу боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Возбуждено уголовное дело.